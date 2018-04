Il nodo più grande, sul mercato, è quello relativo a Federico Chiesa. Dovrà essere il giocatore, in accordo con il padre, a fare chiarezza. Come scrive Il Corriere dello Sport, il calciatore piace in Italia come all'estero. E al Napoli. Tutti hanno una strategia. Valutazione: circa sessanta milioni di euro, magari con un ingaggio triplicato. A Firenze la certezza di avere intorno a sé una squadra costruita per valorizzare i suoi punti di forza, oltre a una maglia da titolare garantita.