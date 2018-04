L'edizione odierna di Tuttosport scorina le priorità del Napoli sul prossimo mercato, soprattutto in chiave rinnovo-Sarri: "Il Napoli vuole investire, ma non si farà prendere per la gola, è sempre stata questa la prerogativa del club che non cambierà strategia proprio adesso. La priorità resta la conferma di Sarri e De Laurentiis le proverà tutte per convincere il tecnico a restare e non stravolgere la squadra prendendo un portiere, un terzino destro, almeno un centrocampista e un esterno destro. Reina andrà via, per Maggio comincia a pesare l’età e Callejon ha bisogno di un valido sostituto. A centrocampo invece il Napoli vuole tutelarsi ove mai qualche calciatore decidesse di cambiare aria e Torreira resta il principale obiettivo"