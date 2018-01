Come riportato dal Corriere Dello Sport, il Napoli ha fatto un salto in avanti importante sotto l'aspetto del monte ingaggi. Una crescita iniziata con Benitez e l'arrivo degli spagnoli e proseguita con Sarri, fondendo talento e esperienza, plasmando il tutto con ciò che gli serviva (Allan e Hysaj) e integrando tanta gioventù (Zielinski, Diawara, Rog), bloccando per quanto possibile il mercato in uscita. Così è lievitato il monte ingaggi del 120% in quattro anni: L'ultimo Napoli di Mazzarri costava 45mln lordi, questo si aggira intorno ai 100 dopo i rinnovi con i big che ADL ha portato a 4mln pur di difendere la sua squadra.