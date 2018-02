Napoli-Lazio (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il quarto anticipo della 24esima giornata di campionato in serie A dopo Fiorentina-Juventus, Spal-Milan e Crotone-Atalanta. I padroni di casa sono obbligati a vincere per riprendersi il primo posto in classifica. Ma devono fare i conti con una Lazio terza e affamata di punti per riprendere la corsa verso la qualificazione in Champions League dopo le ultime due sconfitte consecutive con Milan e Genoa. Al centro della difesa Sarri (alla panchina numero 100 col Napoli in serie A) non rischia Albiol, perde Chiriches alle prese con un risentimento muscolare e schiera Tonelli, all'esordio stagionale. Tutti i calciatori azzurri entrano in campo con la maglia numero 31 di Ghoulam, rioperato al ginocchio. Dall'altra parte Simone Inzaghi non ha convocato per punizione il 'ribelle' Felipe Anderson. All'andata vinse 4-1 il Napoli in rimonta. Arbitra Banti di Livorno.



FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.