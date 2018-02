Il Mattino inquadra le possibili scelte di Sarri in vista del match del suo Napoli contro la Lazio. "Mertens c’è. Segnali confortanti dalla seduta di rifinitura: Mertens si è allenato con i compagni, ha svolto praticamente tutto, partitina, cambi di direzione, accelerazioni. Un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti, la caviglia sinistra, colpita duramente da Djimsiti nel derby contro il Benevento, ha risposto decisamente meglio e tutto converge verso la sua presenza in campo dal primo minuto Dubbio difesa. Albiol si è allenato, smaltito l’affaticamento muscolare, lo spagnolo è disponibile anche se ha svolto una sola seduta completa e per questo il rumeno Chiriches resta leggermente favorito per un posto da titolare al fianco di Koulibaly”