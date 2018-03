Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli non si sente del tutto al sicuro per la prossima estate a proposito delle situazioni contrattuali di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Il belga, in scadenza a giugno 2020, ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro, mentre il centrale senegalese, legato agli azzurri fino al 2021, ha un valore di mercato fissato dalla clausola in 70 milioni.