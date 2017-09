Lazio-Napoli 1-4



Reina 7: Un paio di uscite coraggiose, poi l'intervento alla disperata su Immobile poteva costargli caro (giallo, peraltro giusto). Nella ripresa deve solo esultare.



Maggio 6,5: A volte, sugli strappi dei giocatori della Lazio, va in difficoltà. Un paio di diagonali d’esperienza.



Albiol 7: Il pacchetto arretrato tutto si aspettava meno che un difensore centrale della Lazio sbloccasse l’incontro..Ordinato, attento, deciso. Tutto solo in occasione del pareggio, si vede negare il gol da Strakosha.



Koulibaly 7: A volte il Napoli si prende dei rischi dietro, lui prova a mettere qualche toppa. Risponde con un gol di opportunismo e tempismo alla rete di un altro difensore, de Vrij, firmando l'inizio della rimonta.



Ghoulam 6,5: Il duello con Basta è uno dei temi del primo tempo,nella ripresa partecipa all’assalto Napoli, che riesce a ribaltare il risultato.



Allan 7: Non riesce quasi mai a prendere Luis Alberto, nonostante tanto agonismo. Risulta comunque uno dei più incisivi, sempre in partita, ad altissimo ritmo. Un moto perpetuo.



Jorginho 6,5: Non riesce quasi mai a giocare palloni, stretto tra Luis Alberto e Milinkovic. Quando si libera il Napoli sprigiona tutto il suo potenziale offensivo. Rigore trasformato nel finale.



Hamsik 6: Sfortunato in occasione del palo, fa tutto il possibile per impensierire Strakosha. Per il resto non sembra in gran serata, Sarri lo richiama in panchina, anche per farlo riposare.



(Dal 73’ Zielinski s.v.)



Callejon 7: Si attacca con Immobile in occasione del giallo di Reina, nel primo tempo si vede negare da Strakosha un gol fatto. Si rifà nella ripresa, coronando la classica azione modalità 'Uragano' del Napoli.



(Dall’86’ Rog s.v.)



Mertens 7: Prende il giallo dopo 20', non riesce a trovare lo spunto nel traffico a cui lo costringe spesso la retroguardia della Lazio. Tira fuori dal cilindro un gol pazzesco, un inno alla tecnica e alla precisione, trafiggendo Strakosha con un pallonetto millimetrico.



(Dall’81’ Milik s.v.)



Insigne 6,5: Suo il primo acuto del match, che Strakosha neutralizza. Prova qualche tiro da fuori: nel primo tempo poco incisivo, nella ripresa prende un palo con un tiro che avrebbe fatto crollare lo stadio.





All. Sarri 7: Parte quasi dimesso, un po’ troppo scolastico. Nell’intervallo si fa sentire, e in due minuti si riprende la partita senza troppi patemi. Non il miglior Napoli nel primo tempo, ma bastano 5’ di fuoco per portarsi a casa 3 punti.