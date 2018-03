Reina 6.5: mai chiamato davvero in causa nella prima frazione. Una parata su Hijemark nella ripresa che salva il risultato



Hysaj 7: ordinato in fase difensiva, non si vede tantissimo in quella di spinta nella prima frazione. Cresce molto nella ripresa, diventa un fattore



Albiol 7.5: qualche rischio da palla inattiva (il colpo di testa di Spolli) non macchia una solida performance. Ha il merito enorme di cancellare lo psicodramma che stava materializzandosi col passare dei minuti, un gol di un'importanza capitale



Koulibaly 6: ha abituato a standard altissimi anche in fase di impostazione, quando perde uno o due tempi di gioco, rallentando la manovra, fa notizia



Mario Rui 5.5: spinge molto, cercando di cucire il gioco sull'out mancino, diverse volte impreciso nelle due fasi



Allan 6: manca la lucidità, l'occasione fallita nel primo tempo è l'emblema della voglia ma anche di una condizione che non supporta la mente



Jorginho 6.5: è quasi maniacale la necessità del Napoli di far passare il pallone dai suoi piedi, anche quando non è la giocata più veloce. Fa la sua partita con qualche verticalizzazione deliziosa



Hamsik 6: qualche buono spunto prima dell'infortunio che lo costringe a lasciare il campo dopo neppure un quarto di match (dal 20' Zielinski 5.5: non entra bene in partita, non riesce ad esser al centro del gioco, poco attivo anche nella ricerca della conclusione)



Callejon 7: gioca la sua solita gara sui tagli cercando di andare alle spalle della nutrita linea a 5 genoana. Si muove bene, non viene servito allo stesso modo. Crea l'asse spagnolo con Albiol sul gol decisivo con un assist determinante (dall'86' Rog sv)



Mertens 6.5: l'occasione per sbloccare ce l'ha, ma soffre di egoismo e non serve i compagni d'attacco. Diverse le conclusioni provate, anche partendo con un baricentro più basso per esser nel vivo della manovra. Il palo interno in avvio di ripresa è la dimostrazione di quanto la tecnica da sola non basti a vincere: senza buona sorte è tutto inutile (dall'82' Milik sv)



Insigne 6.5: il più dinamico dell'attacco, il palo sulla spizzata di testa meritava altro esito. Si muove tanto, scambia la posizione con Mertens creando i presupposti per aprire gli spazi. Continua ad esser brillante anche nella ripresa, anche se non la chiude nel finale



All. Sarri 6.5: il peso del pallone era enorme, quando siamo a pochi chilometri dal traguardo contano pochissimo gli schemi ed il bel gioco. Supportato da un pubblico che lo ama riesce a trovare il carattere dai suoi calciatori----