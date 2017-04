Lazio-Napoli 0-3



Reina 6,5: Un'uscita folle su Immobile poteva costargli il giallo, per il resto la Lazio nel primo tempo lo impegna pochino, nella ripresa ancora meno. Reattivo nel chiudere lo specchio a Keita lanciato a rete. Si ripete contro il catalano deviando il suo tiro a giro fuori dallo specchio.



Hysaj 6: Dalla sua parte aleggia la potenza fisica di Lukaku, ma il terzino ex Empoli riesce con la sua rapidità a limitare spesso i danni. Quando entra Keita i problemi aumentano, ma prova a limitare i danni.



Raul Albiol 6,5: La sua partita è spigolosa, prova a limitare Immobile in tutti i modi, leciti o meno leciti. L'ex Real ha esperienza, soffre la rapidità di Keita quando entra in campo.



Koulibaly 6,5: Un errore sanguinoso in fase di costruzione che per poco non fa ripartire la Lazio. Per il resto i soliti pregi dell'era Sarri, i palloni alti sono tutti suoi, è granitico al centro della difesa.



Strinic 6: Dalla sua parte Felipe Anderson è un cliente complicato e scomodo se in giornata, e lo soffre parecchie volte. Alla lunga gli prende un po' meglio le misure, riesce a limitarne le offensive.



Allan 7: Corre, corre, pressa, ha ritmi pazzeschi. Riesce ad imprimere un ritmo incredibile al pressing, mettendo in difficoltà una Lazio un po' stanca. Murgia se lo sognerà la notte.



Jorginho 7: Mette un pallone cristallino ad Insigne che vale il raddoppio del Napoli. Come al solito è il cervello del Napoli, e nello stesso tempo riesce con i suoi compagni ad imprimere un pressing asfissiante sulle fonti di gioco biancocelesti.



Hamsik 7,5:Il suo pallone pregevole per Callejon vale il vantaggio del Napoli, poi bissa nella ripresa ma lo spagnolo non ci arriva. Quando si accende la notte dell'Olimpico si illumina all'improvviso.



(Dal 79' Rog sv)



Callejon 7: Si fa trovare pronto e porta in vantaggio il Napoli, alla prima vera occasione della partita. Quando preme Radu si fa il segno della croce, anche perchè spesso su quella fascia Lukaku è lontano, a cercar fortune in avanti.



(Dal 74' Zielinksi s.v.)



Mertens 6,5: Avvia l'azione del vantaggio del Napoli dando il La ad Hamsik, è un pericolo costante, ogni volta che tocca palla, anche se non è in super giornata, a riprova comunque di una stagione eccezionale.



(Dall'83' Milik s.v.)



Insigne 7: Si divora il gol del raddoppio propiziato da un errore di Wallace, ma si rifà nella ripresa piegando per la seconda volta le resistenze della Lazio. Dalla sua parte quando può fa impazzire Basta, che è in costante apprensione anche solo al pensiero della sua presenza. Il terzo gol del Napoli, sua personale doppietta, è un concentrato di classe e precisione.



All. Sarri 7: Il suo Napoli doveva vincere per continuare a rimanere in scia e nello stesso tempo tenere lontana l'ultimo residuo pericolo di riaprire il discorso Champions. Il suo Napoli è letale, forte, e ha un grosso margine sulle inseguitrici, non solo in termini di punti, ma anche di gioco e qualità.