Napoli-Atalanta 0-2



Reina 5,5: subisce due reti su tre tiri in porta per gli ospiti.



Hysaj 4,5: attacca poco nel primo tempo, molto male nella ripresa.



(dal 79’ Maggio sv)



Albiol 4,5: si perde Caldara su tutti e due gol, male.



Maksimovic 4,5: anche lui molto male.



Ghoulam 4,5: sbaglia tantissimi palloni, troppo poco.



Diawara 4,5: sbaglia una serie di palloni e non si riprende mai.



Zielinski 5: qualche buona giocata ma troppo poco.



Hamsik 5: si vede poco nel primo tempo, peggio ancora nella ripresa.



(dal 59’ Milik sv)



Callejon 4,5: recupera qualche Pallone dalla sua parte, si divora il gol che avrebbe riaperto la gara.



Mertens 4,5: si divora un gol nel primo tempo, cala nella ripresa.



Insigne 5: molto attivo nel primo tempo, cala drasticamente nella ripresa.



(dal 79’ Pavoletti sv)



All. Sarri 5: forse sbaglia la formazione iniziale, troppi i giocatori palesemente stanchi.