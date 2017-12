Reina 4.5: errori come quello che ha commesso possono pesare tantissimo. Giusto che la dirigenza azzurra rifletta con serenità se sia la decisione corretta quella di rinnovargli il contratto o lasciarlo andare a scadenza



Hysaj 5: approccia bene, interessante la sua partecipazione alla manovra sulla catena di destra. Ma nell'occasione del rigore siglato da Quagliarella commette tre errori nella stessa azione, troppo per un calciatore ormai abituato a questi palcoscenici. Anche in un altro paio di circostanze è poco preciso



Albiol 6: senza nessuna sbavatura, guida la difesa e lascia libero Koulibaly di staccarsi ed anche di cercare la percussione. Non riesce nella chiusura sul rigore poi trasformato da Quagliarella, andando con leggerezza. Nella ripresa torna ai suoi standard



Koulibaly 6.5: si conferma su ottimi livelli, si perde nella memoria qualche errore che ne aveva da sempre condizionato la crescita. Riesce sempre a tamponare anche le eventuali falle lasciate dai compagni



Mario Rui 5: la sua crescita fisica mette in mostra le qualità tecniche importanti ed il senso tattico che gli permette di esser sempre nel vivo della catena mancina. Nella ripresa scema il suo livello fino e diventa nervoso: così si spiegano le due ammonizioni e la conseguente espulsione per l'intervento su Kownacki



Allan 7.5: vive un momento di forma fisica che mette in imbarazzo gli avversari. Riesce sempre nell'anticipo, mantiene un baricentro alto che lo relega nel fulcro della manovra offensiva. Il gol è la logica conseguenza di una prova eccellente



Jorginho 6.5: se Diawara continua a partire dalla panchina il motivo è semplice: Jorginho è imprescindibile. Non solo nella capacità di tenere veloce il ritmo del giro-palla. La crescita in fase difensiva è estremamente palbabile, così come la qualità nella verticalizzazione. Lascia il campo stremato. (dal 55' Diawara 6: entra discretamente in gara, con qualche buona chiusura ma anche con qualche tocco non perfetto)



Hamsik 7.5: l'emozione straordinaria del gol numero 116 unito ad una performance importante, da vero leader. La sua fusione con Napoli ed il Napoli ha un sapore quasi mistico (dal 69' Zielinski 5.5: cerca di dare continuità alla fluidità della manovra garantita da Hamsik ma si vede poco sbagliando anche un facile assist per Mertens)



Insigne 7.5: dategli una wild card per andare al Mondiale. Assurdo non vedere un calciatore così in Russia quest'estate per la sciagurata gestione di un ct confuso ed inadeguato. Anche oggi una gara scandita da gol, colpi di genio assoluti ed un'intesa con Mertens che è il simbolo del primato in classifica del Napoli (dal 78' Maggio sv).



Mertens 7: è cambiato il suo modo di giocare. È un Mertens 2.0 quello che Sarri ha creato in questo momento della stagione. Baricentro da trequartista in diverse circostanze, la qualità di far nascere la velocità della manovra partenopea scadendo e frazionando tempo e spazio a suo piacimento. La porta, però è stregata.



Callejon 6.5: recupera, step by step, la migliore condizione. Il tempo del suo taglio torna ad esser velenoso, la sua fase di copertura consente ad Allan di esprimere al meglio l'attuale potenziale



All. Sarri 7: Ha trovato il modo di render vana la capacità di Giampaolo di bloccare le linee di passaggio al suo Napoli. Ha trovato le chiavi di uno sviluppo differenziato della manovra. In una gara condizionata da errori individuali dei suoi calciatori, sui quali poco o nulla può incidere, dimostra di esser tecnico che sa trovare margini di crescita importanti.