Reina 6: mai impegnato per 82 minuti, quasi combina la classica fritatta su una conclusione centrale di Pazzini, poi rimedia, prendendosi la sufficienza



Hysaj 6.5: spinge molto e soprattutto con intelligenza: alterna la palla dentro al cross con grande lucidità. Mai veramente impegnato in fase difensiva



Albiol 6.5: sempre al posto giusto nel momento giusto in fase difensiva, si alza con continuità per supportare la manovra (dall'85' Maksimovic sv)



Koulibaly 7.5: il solito muro nelle rare occasioni in cui viene impegnato. Quando si spinge in avanti diventa determinante: sono suoi i tre punti che tengono il Napoli in vetta alla sosta



Mario Rui 6.5: continua la sua crescita, con i mezzi tecnici che, supportati dalla condizione, diventano evidenti nella partecipazione allo sviluppo della catena di sinistra



Allan 6: mai impegnato nel ripiegamento, è uno di quelli poco precisi quando si tratta di offendere. Qualche conclusione alle stelle, ma un impegno costante, anche se una condizione peggiore rispetto alle ultime performance



Jorginho 6.5: continua la sua evoluzione: da metronomo era diventato anche uomo d'interdizione. Oggi è stata la verticalizzazione il piatto forte della casa e l'assistenza in zona gol.



Hamsik 6.5: gioca, praticamente, da trequartista: occupa bene l'area, tocca tanti palloni, molti giocati in modo determinante per la creazione di un'azione, manca anche al capitano il guizzo (dal 76' Zielinski sv)



Callejon 7: il più prevedibile del trio d'attacco, i suoi movimenti vengono letti con maggiore facilità del solito da Caceres e Caracciolo. Regala un assist meraviglioso ad Insigne non capitalizzato dal 24 partenopeo e migliora il suo rendimento con il passare dei minuti: non è un caso che torni al gol e che al 78' chiuda i giochi



Mertens 6: partecipa tanto alla manvora, esce bene dalla morsa dei centrali, gioca un'infinità di palloni. Manca, però, quel cinismo già al quarto d'ora per non far sbattere sul palo un tiro che il Mertens di qualche tempo fa avrebbe messo dentro ad occhi chiusi



Insigne 6.5: il palo del minuto 58 sta ancora a gridare vendetta: un pallone da accarezzare di testa e mettere in rete in totale solitudine, un errore che fa il paio con quello del gemello Mertens. Splendido l'assist per il gol di Callejon (dall'86' Rog sv)



All. Sarri 6.5: questo è il suo Napoli, capace di produrre un'infinità di palle gol, ma anche di arrivare al gol solo grazie ad un colpo di testa da calcio d'angolo. Croce e delizia di una squadra che deve ancora superare quello step nel cinismo per capitalizzare prima ed al meglio le sue grandi giocate