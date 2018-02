Cagliari-Napoli 0-5



Reina 6: tocca due palloni in tutta la partita senza rischiare praticamente nulla.



Hysaj 6,5: spinge tanto sulla propria corsia di competenza e serve l'assist per il gol di Mertens.

(dal 72' Maggio SV)



Albiol 6,5: sbroglia un paio di situazioni pericolose nella propria area.



Koulibaly 6: soffre la rapidità di Han in avvio di gara, poi gli prende le misure e si disimpegna senza patemi.



Mario Rui 7: dalle sue parti Faragò e Han si rendono spesso pericolosi nella prima mezzora. Cresce alla distanza e al 90' confeziona un gioiello direttamente su calcio di punizione.



Allan 8: qualità e quantità, ancora una volta è tra i migliori dei suoi. Impreziosisce la sua prova mostruosa con l'assist al bacio per la rete di Callejon che sblocca la contesa.



Jorginho 6,5: Joao Pedro lo segue come un'ombra, limitandone le giocate nei primi minuti. Poi sale in cattedra e dirige alla perfezione il centrocampo azzurro.



(dal 75' Diawara SV)



Hamsik 7: sbaglia due conclusioni nel primo tempo, ma sono le prove generali del gol che arriva puntualmente nella ripresa.



Callejon 7,5: la butta dentro alla prima occasione, confermandosi un'arma letale nello scacchiere di Sarri.



Mertens 7: sfiora il gol di rapina al quarto d'ora, si rifà con gli interessi più tardi quando beffa Cragno con un tocco da vero killer d'area di rigore.



(dal 64' Zielinski 6,5: entra a gara ormai conclusa, ma fa intravedere tutte le sue qualità.)



Insigne 7: è ispirato come sempre, prima serve la palla che manda in gol Hamsik, poi realizza con freddezza il rigore del 4-0.



All. Sarri 7: una partenza sofferta alla Sardegna Arena, complice anche l'intraprendenza iniziale del Cagliari. Ma dopo aver sbloccato il match, i suoi uomini dominano in lungo e in largo portando a casa la decima vittoria consecutiva in campionato.