Bologna - Napoli: 0-3



Reina 6,5: autore di un miracolo sull'insidiosa punizione di Verdi, non viene chiamato in causa molto spesso.



Hysaj 5.5: molto timido in fase propositiva, complice un Callejon molto accentrato.



Chiriches 6: partita senza macchie del rumeno costretto ad uscire anzitempo per infortunio.



(dal 43' Albiol 6: secondo tempo poco sotto pressione, lui comunque è pronto.)



Koulibaly 6.5: la colonna portante della difesa partenopea, giganteggia in mezzo ai suoi e non sbaglia nulla.



Ghoulam 6.5: gli avversari lo costringono spesso a rimanere basso e con l'aiuto di Insigne non va mai in difficoltà.



Allan 6.5: tanta sostanza, quella che si chiede da lui. Molto dinamico ma in costruzione latita.



Jorginho 5: impreciso e goffo, probabilmente il peggiore dei suoi.



(dal 77' Diawara: s.v.)



Hamsik 5.5: non la sua miglior partita, cerca spesso l'asse con Insigne ma non sempre lo trova.



(Zielinski 6.5: sostituisce uno spento Hamsik e la partita svolta, anche e soprattutto grazie a lui).



Callejon 6.5: sempra una spina del fianco per gli avversari, suo il primo gol azzurro che cambia la partita.



Mertens 6.5: rapido, insidioso e contenuto a fatica dai centrali bolognesi. Lo dimostra la rete arrivata all'83'.



Insigne 6: quasi sempre raddoppiato rimane un po' in ombra ma basta un cross dei suoi per risolvere la partita.





Sarri 6.5: partita di difficoltà e poco brio fino al gol del vantaggio. Trova la vittoria grazie soprattutto ai suoi cambi.