Il Napoli conquista in extremis una vittoria che può valere lo scudetto, pur restando a un punto di distanza dalla Juve. Delude Mertens, Koulibaly è semplicemente il difensore più forte del campionato e non soltanto per il gol più pesante della stagione, bene anche Hysaj e Mario Rui.



​Juventus-Napoli 0-1

NAPOLI

REINA 6: salvato dal palo sulla punizione deviata di Pjanic, per il resto si limita al compitino

HYSAJ 6.5: poco pubblicizzato, specialista del ruolo senza sbavature si perde in una sola occasione Douglas Costa

ALBIOL 6.5: in ritardo in avvio su Higuain, poi non balla più

KOULIBALY 8: dominante, in questa stagione semplicemente il difensore più forte del campionato. E quel gol può segnare la storia della stagione, forse non soltanto.

MARIO RUI 6.5: limita i danni contro Douglas Costa, poi controlla Cuadrado

ALLAN 6: duello all'ultimo chilometro con Matuidi (80' ROG ng)

JORGINHO 6.5: appare tra i più nervosi dei suoi, non sempre preciso ma il suo compito è soprattutto quello di togliere giocate facili a Pjanic

HAMSIK 6: un'azione perfetta tratta dal manuale di Sarri lo libera al tiro dalla sua posizione al 24', ma calcia malamente. Sembrava potesse restare fuori, il tecnico gli dà fiducia e lui fa il suo finché ne ha (66' ZIELINSKI 6.5: cambio automatico, Hamsik non fa male ma lui fa anche meglio)

CALLEJON 6.5: la sola presenza tiene in apprensione Asamoah e la difesa bianconera dati i precedenti, ma è in fase calante e non fa mai male. Poi però pennella il corner che scatena la furia agonistica di Koulibaly e vale la vittoria più importante della stagione.

MERTENS 5: toglie riferimenti ai centrali della Juve, però non si sblocca (60' MILIK 5.5: non cambia volto alla squadra come avrebbe sperato Sarri)

INSIGNE 6.5: nervoso, anche graziato da Rocchi per un paio di manate. È comunque da lui che nascono i pericoli maggiori del Napoli

All. SARRI 7: tutti i suoi limiti sono fuori dal campo, il doppio dito medio mostrato ai tifosi della Juve era inutile ed evitabile. Poi inizia la partita e il Napoli se la gioca senza snaturarsi, centro il colpaccio che rimette in discussione lo scudetto.



@NicolaBalice