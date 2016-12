Fiorentina-Napoli 3-3



Reina 6: si prende dei rischi di troppo inizialmente, ma quando c'è da uscire dai pali lo fa con sicurezza. Bravo ad intervenire prontamente sulla conclusione di Chiesa ad inizio secondo tempo. Del tutto incolpevole sui tre gol incassati.



Hysaj 6: il pressing di Maxi Olivera lo mette in difficoltà, e ci mette un po' ad entrare in partita. Cresce nel secondo tempo, quando gli si crea più spazio sulla fascia.



Chiriches 6,5: marca benissimo Kalinic e risolve anche un paio di situazioni che potevano farsi interessanti per i viola. Si trova però costretto ad uscire per infortunio prima dell'intervallo.



(dal 42' Maksimovic 5: appare svagato fin dal suo ingresso in campo, e non si fa trovare in posizione in occasione del gol di Zarate)



Albiol 5,5: piuttosto puntuale in marcatura, allontana anche molti cross interessanti provenienti dalle fasce soprattutto nel primo tempo. Nel secondo peggiora notevolmente subendo gli attacchi dei viola, e perde anche lui il passo sul gol di Zarate.



Ghoulam 5: si fa raddoppiare spesso da Chiesa, e non trova mai il guizzo per andare sul fondo a crossare. Anche nel secondo tempo la storia non cambia.



Zielinski 6,5: recupera tanti palloni e si propone spesso in fase offensiva come suo solito andando anche al tiro. Nasconde di continuo il pallone a Badelj, il che non è certo poco.



(dal 70' Allan 6: prova modesta e attenta, svolge il suo compito in mediana a dovere)



Diawara 6: la lotta con Vecino si fa sempre più intensa con il passare dei minuti. A volte la spunta e altre no, ma è comunque un importante filtro nel centrocampo partenopeo.



(dall'86' Gabbiadini 6,5: freddo e decisivo nel battere il rigore che vale il pareggio dei suoi).



Hamsik 6,5: parte lanciatissimo per smistare palloni in fase offensiva. Instancanbile, a volte viaggia anche più forte del pallone. Se il Napoli gioca tanti palloni di prima è anche merito della sua regia perfetta.



Callejon 6,5: non aggiusta bene la mira nella prima frazione calciando troppo a lato da buona posizione. Corre tanto e non si ferma mai, attaccando la profondità e cercando sempre il dialogo con i compagni di reparto.



Mertens 7,5: nella fase iniziale della gara tende a spostarsi troppo sulla sinistra, fa meglio invece quando si accentra come in occasione del tiro di Callejon. Tomovic gli apre la strada per il gol, e si procura il rigore che decide la partita nel recupero. Valore aggiunto.



Insigne 7: scalda subito i guantoni di Tatarusanu con un bolide da lontano. Si prende poi tutti gli applausi dei suoi tifosi per lo stupendo gol piazzato all'incorocio dalla distanza che vale da se il voto in pagella.





All. Sarri 6,5: capisce la difficoltà della sua squadra nel secondo tempo e prova fare un cambio in mediana per ottenere società. Lodevole la scelta di affidarsi a Gabbiadini nel finale che lo ripaga con il gol del 3-3.