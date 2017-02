Bologna-Napoli: 1-7



BOLOGNA



Mirante 4: sei gol su sette sono difficili da digerire, in particolare il terzo che arriva come domenica scorsa impietrito su punizione. Prestazione da dimenticare.



(dall’80’ Da Costa: S.V.)



Torosidis 4: rientro in campo amaro per il terzino rossoblù, sempre incerto e autore di errori evident. Segna l’unico gol del Bologna ma non basta per archiviare il resto.



Oikonomou 4: sempre fuori posizione, fa fatica a contenere l’attacco partenopeo ed il suo contributo alla causa è decisamente negativo.



Maietta 4.5: cerca di limare i danni ma ci riesce poco, anche la sua costante stabilità oggi viene meno. Male tutta la difesa.



Masina 4: viene espulso nel primo tempo per un fallo considerato dall’arbitro da ultimo uomo. Sbavature e poca concretezza.



Nagy 5: motorino di centrocampo, contro una mediana tutta qualità come quella azzurra fa una figura non all’altezza della situazione.



Pulgar 4.5: pronti via e subito ammonito. Nullo in costruzione e in interdizione, ben lontano dalle ultime partite a cui abbiamo assistito.



Dzemaili 5.5: è l’unico che lotta per novanta minuti e che prova ad imporsi contro un Napoli devastante.



Rizzo 4.5: il tecnico Donadoni lo inserisce a sorpresa nella formazione titolare, dovrebbe dare un grosso contributo in fase di copertura ma la sua prova è negativa in entrambe le fasi.



(dal 46’ Verdi 5.5: ritrova minutaggio giocando un tempo intero, fatica a farsi vedere).



Destro 4: ha l’occasione di accorciare le distanze su rigore ma fallisce con un tiro debole e centrato. Pessima gara per l’attaccante rossoblù che non si rende mai pericoloso.



(dal 67’ Petkovic 5.5: esordisce in rossoblù in una gara tutt’altro che semplice, sicuramente da rivedere).



Krejci 5: si intravede leggermente nel primo tempo ma il tutto dura poco. Si salva l’assist per il gol di Torosidis.





All. Donadoni 4: il risultato finale, maturato in 45 minuti, è lo specchio di una partita approcciata male tatticamente e mentalmente. Ancora una volta il Bologna sceglie di non giocarsela con le grandi e viene falciata. Un grosso peccato.



NAPOLI



Reina 6.5: para un rigore e mette una pezza prima di capitolare sul gol di Torosidis.



Hysaj 6: Krejci ci prova e lo mette un po' in difficoltà. Non troppo.



Albiol 6.5: solida prestazione contro un Bologna troppo remissivo. Respingere i rossoblù non è compito difficile stasera.



Maksimovic 6: fisicamente si fa valere ma in fase di impostazione è un po' impreciso.



Ghoulam 6: dalla sua parte la catena Rizzo-Torosidis punge come un paio di

forbici spuntate.



Zielinski 7: dai suoi piedi solo perle, autore di assist disegna calcio.



Diawara 5.5: torna da ex, frangiflutti diligente ma stasera un po' anonimo.



(dal 62’ Allan 6: buona prova, mostra ordine e precisione).



Hamsik 7.5: gol e ordine, incisività e potenza. 109 gol col Napoli e secondo miglior marcatore di sempre per il club. Il calcio.



Callejon 5: se non fosse per il gol sarebbe da 3, ingenuità non degna della sua esperienza.



Mertens 8: prestazione incredibile, una classe d’autore. Ricorda storici numeri 10 di altissima caratura.



(dal 73’ Giaccherini 6: sostituire il migliore in campo non è facile. Ci prova).

Insigne 7: non ha intenzione di fermarsi e Torosidis fatica anche solo a provarci.



(dall’80’ Rog: S.V.)





Sarri 7: doveva recuperare i punti persi col Palermo, ha annichilito il

Bologna in un tempo.