Sassuolo-Napoli 1-1



Reina 6: pietrificato dal palo di testa di Peluso, non può nulla sul tap-in vincente di Politano. Fortunato nella ripresa quando Berardi non centra la porta su una sua respinta corta.



Hysaj 6: visto il modulo del Sassuolo, avrebbe tante occasioni per spingere, ma lo fa molto poco.



Albiol 5,5: nervoso, si fa ammonire nella prima frazione. Commette altri falli rischiando il doppio cartellino.



Koulibaly 5,5: da un suo fallo ingenuo su Politano nasce la punizione sugli sviluppi della quale il Sassuolo trova il gol. Impreciso in più di un frangente, non proprio in serata.



Mario Rui 6,5: primo tempo molto timido, quasi incolore. Nel secondo tempo non migliora, fino all'assist vincente per Callejon.



Allan 6: deve lottare sui palloni alti con Missiroli, e lì non c'è storia. Anche i suoi inserimenti però sembrano assorbiti bene dal 3-5-2 disegnato da Iachini.



(dall' 83' Diawara sv)



Jorginho 6: spesso seguito a uomo dalla seconda punta del Sassuolo (Berardi), riesce comunque a far girare il Napoli.



(dal 65' Milik 7: al 67' subito uno squillo di testa, alto sopra la traversa, sugli sviluppi di un corner. Poi un legno e ancora un miracolo di Consigli. Decisivo)



Zielinski 6,5: delle due mezzali è quella che combina qualcosa di più: suo ad esempio il bel lancio per Insigne al 26'.



Callejon 7: subito in gol al 5', la bandierina alzata gli nega la gioia. Lo tengono d'occhio il giovanissimo Rogerio e Peluso. Nell'azione che porta il Napoli al pareggio, all'80', lo spagnolo ha la meglio sul ragazzo, costringendolo all'autogol.



Mertens 6: si muove come un dannato ispirando gli inserimenti dei due esterni, che però sbagliano. Non riesce a trovare l'occasione per sé.



(dal 75' Hamsik 6: entra per il rush finale, incute timore pur senza incidere)



Insigne 5: due gol praticamente già fatti (clamoroso il secondo) sbagliati nella prima mezz'ora. Tra l'uno e l'altro, la rete del vantaggio neroverde. Al 39' sbaglia ancora clamorosamente il terzo, a pochi passi da Consigli. Porta stregata?





All. Sarri 7: quando vede che il tridente non sfonda (in realtà sono state molte le occasioni del Napoli nel primo tempo, tutte fallite), toglie un centrocampista e passa al 4-2-3-1. Al di là del modulo, è l'ingresso di Milik che cambia la partita.