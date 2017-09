Spal-Napoli 2-3



Reina 5: leggermente in ritardo sul primo gol e completatmente assente sulla punizione di Viviani. Mai chiamato in causa seriamente sbaglia sui due gol e per un portiere della sua esperienza non va bene.



Ghoulam 8: una partita imponente quella dell'algerino. Semplici lo lascia libero per chiudere gli spazi a Mertens, ma il terzino napoletano non ci pensa e si butta dentro ogni volta che può. Decide l'incontro con uno slalom tra le maglie avversarie che regala tre punti d'oro al Napoli.



Maksimovic 5,5: è l'occasione per ritagliarsi spazio nel 4-3-3 di Sarri e l'ex Torino non la sfrutta a dovere. In difficoltà per tutto il primo tempo contro Antenucci migliora nel secondo tempo quando non si passa più dalle sue parti perchè il Napoli attacca.



Koulibaly 6,5: una certezza di questa squadra. Imposta da grande giocatore e fa a spallate con Borriello e Antenucci per tutta la gara. Sicuramente c'è più intesa con Albiol ma K26 è un grande difensore e trascina il reparto. Imponente



Hysaj 6: Costa lo tiene per parecchi minuti, poi quando cìè da creare maggiore pericolo anche l'alabanese si butta in avanti e collabora con i comapgni per ottenere la vittoria. Un soldatino



Zielinski 5,5: non riesce mai a trovare lo spunto decisivo il trequartista polacco, imbirgliato nella morsa della difesa di casa. Non riesce mai a far partire il suo destro verso Gomis e dopo l'ingresso di Allan lascia spazio ad un attaccante per l'assalto finale.



(dal 69' Milik 6: cambia l'attacco napoletano che finalmente può iniziare a ricevere anche le palle alte, infatti Callejon segna di testa. Nel finale ha l'occasione per chiudere l'incontro ma si fa chiudere da Gomis e poi è costretto ad uscire per un problema al ginocchio destro. Speriamo non sia nulla di grave. Sfortunato.)



Diawara 6: sbaglia molto in fase di palleggio e Jorginho lo osserva dalla panchina. L'ex Bologna ha molto talento e deve essere ancora plasmato, alla fine gioca talmente tanti palloni che su qualche errore si può sorvolare e porta a casa una prestazione sufficiente.



Hamsik 6: gli ormai consueti 60 minuti del capitano azzurro che dispensa perfettamente ogni pallone che tocca. Parte molto bene e sfiora il gol dopo pochi minuti, ma da quel momento in poi non riesce mai a concludere verso la porta spallina. Risparmia energie per la gara di champions.



(dal 61' Allan 7,5: il brasiliano è l'uomo più importante del centrocampo azzurro. Entra a partita in corso e spezza totalmente il ritmo. Il ragazzo in 30 minuti corre in lungo e in largo, recupera palloni e gioca con molta intelligenza. E' per giocatori come lui che si può sostituire Hamsik sull'1 a 1)



Callejon 7: stare dietro a questo ragazzo è davvero diffcile. Si muove tantissimo non riuscendo mai a dare punti di riferimento, viene tenuto abbatsanza bene dalla difesa avversaria, ma al primo pallone utile lo gira in rete e fa esplodere il settore ospiti. Sarri e Callejon sono idivisibili.



Mertens 5: ci si aspettava di più da Dries Mertens che invece si ritrova chiuso tra Vicari, Salamon e Felipe. Ha l'occasione del tre a uno, ma si fa chiudere lo specchio dal piede dell'estremo difensore avversario. A bocca asciutta.



(dal 76' Rog 5,5: entra in campo per proteggere il risultato, ma commette l'ingenuità su Viviani e regala la punizione del pareggio. Ghoulam gli salva la faccia con il destro a fil di palo.)



Insigne 7,5: si attacca sempre da Insigne che è praticamente marcato a uomo da Lazzari. Trova il gol del vantaggio con un sinistro rapido e imprendibile per Gomis. E' uno spettacolo vederlo controllare qualsiasi pallone e un vero leader di questo gruppo.





All. Sarri 6,5: si torva davanti una Spal molto organizzata e nonostante questo il suo gioco viene espresso in maniera egregia. Il Napoli dello scorso anno forse si sarebbe fermato sul pareggio, ma quest'anno sembra davvero essere tutta un'altra storia