Reina 7,5: ha il grande merito di neutralizzare il rigore di Toornstra, si fa trovare pronto in un secondo tempo nel quale viene spesso chiamato in causa



Hysaj 6,5: interessante la fase di spinta, prova con maggiore disinvoltura anche la giocata oltre alla solita attenzione nella linea



Maksimovic 6,5: sostituisce last minute Albiol, dimostra ancora qualche piccolo ritardo nell'applicazione del timing nei movimenti, ma la sua integrazione è prossima alla perfezione



Koulibaly 6,5: stringe il campo visivo di ogni attaccante passi dalle sue parti, costringendo a passare all'indietro oppure a rendergli la sfera



Ghoulam 6: la performance meno brillante da inizio stagione, ma non demerita: la spinta sulla corsia mancina è sempre il carburante del Napoli



Allan 7: contributo, semplicemente, fondamentale: chiude gli spazi ed attacca la profondità. È un centrocampista box to box per dirla all'inglese: ha completato il suo percorso di crescita.



Jorginho 6,5: qualche tocco sbagliato più del solito, ma anche la personalità per condurre qualche contropiede e farsi trovare sempre pronto a ricevere lo scarico dal compagno (dal 79' Diawara sv)



Hamsik 6: conferma i segnali di ripresa: il nuovo schema che disegna Sarri con Mertens ad aprire lo spazio con maggiore continuità gli consentirà di trovare con rapidità la via del gol (dal 70' Zielinski 6: 20 minuti senza brillare, ma portando palla con l'intelligenza che gli appartiene).



Callejon 7: si gestisce anche sul piano delle energie, tatticamente resta imprescindibile, con il movimento che consente al Napoli di trasformarsi in un 4-4-1-1 in fase di non possesso. Completa la vittoria con il gol del 3-0 confermando lo stato di grazia in fase realizzativa (dal 72' Rog 6: solito contributo in termini di pressing)



Mertens 7,5: ancora una volta a referto: ottavo gol in dieci partite, roba da CR7. Ma non basta: una serie infinita di passaggi chiave e di tocchi filtranti per i compagni oltre all'assist per Callejon nel ruolo di apri-spazi che Sarri gli ha chiesto. Ed anche tatticamente risulta determinante per l'idea che Sarri sta sviluppando con maggiore fermezza



Insigne 7,5: apre il match con una giocata fantastica, il dialogo con Mertens sembra sviluppato da 10 anni di allenamento nelle stesse posizioni: l'armonia, invece, che ne nasce è sempre nuova e sorprende gli avversari



All. Sarri 7,5: il 4-3-3 resterà il mantra inviolabile per la fase passiva: in attacco, invece, studia novità tattiche interessanti con il centrovanti-spazio che delizia il pubblico del San Paolo ed esalta i tre folletti in attacco.