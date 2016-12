Non solo Pavoletti: il Napoli si prepara ad accogliere anche un altro innesto. È il giovane brasiliano Leandrinho, attaccante giovane ma promettente. Un apporto di fantasia e tecnica, che sarà a disposizione di Sarri ma almeno inizialmente sarà utilizzato con la Primavera. L'arrivo di Leandrinho libera un'altra cessione in avanti. Una è quella di Gabbiadini, mentre a salutare l'azzurro dovrebbe essere anche Roberto Insigne: un altro "baby", fratello minore di Lorenzo, che Sarri ha voluto trattenere dopo il ritiro ma che non è mai stato utilizzato. Per Insigne Junior il destino è il prestito, in Serie B, ma forse anche in Serie A, dove Pescara e Crotone potrebbero farsi avanti.