Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa Leno-Napoli: "Da mesi si può parlare di un filo diretto tra Castel Volturno e Leverkusen che resiste, che difficilmente si spezzerà: il Napoli non ha mai smesso di avere contatti con l’entourage di Leno, né con la società, alla quale è stata ribadita l’intenzione seria di trovare un accordo a prescindere dalla contorta clausola che oscilla e non dà riferimento precisi. Il Napoli ha chiesto una valutazione - che dovrebbe oscillare intorno ai venticinque milioni - per avere un quadro definitivo sulla opportunità di trattare. La cifra, per il momento, è ritenuta altissima"