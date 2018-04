Il sogno scudetto ha sempre più le sembianze di una chimera per il Napoli, dopo il tracollo di Firenze e la contemporanea vittoria della Juventus allo scadere sul campo dell'Inter. Un margine di 4 punti difficile da colmare nelle ultime tre giornate di campionato considerando anche il calendario che sorride ai bianconeri, con gli impegni casalinghi contro Verona e Bologna inframmezzati dalla trasferta di Roma. Una volata per il titolo che anche in questa stagione è stata avvelenata dalle polemiche arbitrali, tornate di strettissima attualità dopo la direzione arbitrale di Orsato in occasione di Inter-Juve.



C'è un sottile riferimento anche a questo aspetto nella lettera pubblicata dal Napoli sui propri canali social, a commento della sconfitta con la Fiorentina che pare infrangere definitivamente i sogni di gloria:



"Ieri, dopo la partita, ho chiamato mio figlio. Era molto triste. Gli ho detto che non doveva esserlo, ma lui: «la frustrazione va oltre la tristezza». Gli ho risposto che «si deve accettare la sconfitta con orgoglio quando ci si è battuti a testa alta e con il cuore». Essere “azzurri” significa vincere facendo leva soltanto sulle proprie forze. Le nostre vittorie valgono oro e sono la gioia dei tifosi napoletani che, nel mondo, soffrono, gioiscono per la loro squadra e possono dire con orgoglio #ForzaNapoliSempre. Ma veramente sempre".