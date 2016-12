Ha fatto notizia ieri la visita del giovane portiere della Dinamo Zagabria nella sede del Napoli. Dominik Livakovic, classe '95, è venuto a salutare l'amico Rog ed è stato ospitato dalla società. Tuttavia, una foto (scattata privatamente) con indosso la maglia del Napoli e alcune voci rimbalzate ieri su Sky, hanno fatto pensare a un interesse di mercato.



Oggi, però, è stato lo stesso calciatore a smentire ogni ipotesi attraverso il suo profilo Facebook: "Le voci che mi vorrebbero al Napoli non corrispondono al vero, sono in città per fare visita al mio amico Marko Rog. Ma non vedo l’ora di iniziare il campionato con la Dinamo Zagabria. Il mio obiettivo è quello di preparare al meglio la nuova stagione e vincere un nuovo titolo con la maglia della Dinamo. Vi auguro Buon Natale e un felice anno nuovo”.