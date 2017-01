in circa 30 mila, infatti, hanno sospinto la squadra di Sarri verso la semifinale. Oggi si conoscerà la sfidante, la vincente tra Juventus e Milan. Ma i napoletani sono scossi, il clima non è dei più festanti. Il pensiero, angustiante, del disastro in Abruzzo tocca da vicino gli spettatori accorsi. Come si legge sul "Roma", le curve manifestano la propria solidarietà con diversi striscioni: “Calciatori, presidenti, dirigenti e allenatori: devolvete l'1% netto a terremotati e senza tetto, ed avete vinto lo scudetto!” si legge in curva B, che lascia come monito un eloquente “Basta poco”, presente per tutta la partita. Accorata anche la risposta della curva A, che si complimenta con i Vigili del Fuoco (“Orgoglio nazionale”) e invita il Centro Italia a “tenere duro”.