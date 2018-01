Dopo il rifiuto di Simone Verdi, il Napoli continua a cercare un esterno d'attacco: parallelamente alla difficile trattativa per Matteo Politano del Sassuolo su cui la società sembra fare muro, potrebbe conoscere una svolta definitiva il tentativo per Lucas Moura: l'esterno del PSG ha avuto il via libera per la discussione di un prestito - con obbligo di riscatto fissato a 25-30 milioni di euro - e ingaggio di 3,5 milioni annui per il brasiliano. A riportarlo è Tuttosport.