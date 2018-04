Zinedine Machach, acquisto di gennaio del Napoli, è stato coinvolto in una lite in strada. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ieri, in via Tasso, il giocatore ha avuto un diverbio con un automobilista che sostava in una stradina privata ostruendogli il passaggio. La forte discussione è iniziata quando i due sono usciti dalle vetture e stando alla testimonianza del medico, pare che Machach lo avrebbe colpito al volto. La vittima ha così chiamato i carabinieri per poi farsi refertare all’ospedale Fatebenefratelli.