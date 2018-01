Zinedine Machach è rimasto per più di 4 ore all'interno della clinica di Villa Stuart e alla fine, gli esami approfonditi sostenuti, come annuncia BeinSports, non hanno evidenziato alcun problema. L'ex Tolosa ha avuto il lascia passare per raggiungere De Laurentiis e firmare il contratto quinquennale con il Napoli.