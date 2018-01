Il centrocampista Zinedine Machach aspetta l’ultima decisione del Napoli sul suo futuro. Secondo quanto riporta il sito dell'esperto Alfredo Pedullà, diverse squadre lo hanno richiesto in prestito secco, il vantaggio accumulato dal Carpi è importante, ma la decisione definitiva potrebbe essere quella di trattenerlo. Le ultime valutazioni fatte, alla luce di un mercato in entrata con troppe difficoltà, portano verso questa direzione. Non è una decisione definitiva, ma molto bene impostata.