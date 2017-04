L'eliminazione in Coppa Italia non ha tagliato le gambe al Napoli. Parola di Christian Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La vittoria con la Juve fa comunque morale: non è da tutti battere la Juve e farlo attraverso il gioco". Il modo migliore di presentarsi allo scontro Champions di Roma con la Lazio? "Domenica affronteremo una squadra motivata e in salute, sarà una sfida avvincente: andremo a giocare sereni, con rispetto ma senza paura. Da qui alla fine della stagione inseguiamo un obiettivo molto importante, il secondo posto, e battere la Lazio ci consentirebbe di tenerla a distanza e di restare comunque a ridosso della Roma. Sperando che rallenti un po'. Ci aspettano otto finali: faremo di tutto per arrivare secondi, è il nostro obiettivo".



HIGUAIN - Poi, passaggio su Higuain: "E' normale che i tifosi non abbiano preso bene il suo addio, ma bisogna capire cosa sia accaduto. Per me rimane un grande campione, al di là di quello che è successo quest'estate. Gli auguro il meglio".



MERTENS - Dal Pipa al collega Mertens. "Oltre a essere un grande giocatore è una bellissima persona e sono contento per lui: sta facendo qualcosa di incredibile, quest'anno".



I BAMBINI - Finale dedicato al futuro: "Mi piacerebbe lavorare nell'ambito dei giovani e diventare allenatore di bambini. Credo molto nei giovani italiani e ho delle idee".