Christian Maggio ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno: a 36 anni è difficile che possa rinnovare con il Napoli. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarà bisogno di un nuovo terzino destro: "Un omologo di Hysaj, un fluidificante che abbia non solo contenuti atletici ma anche tecnici, e la ricerca non è agevolissima, considerato ciò che offre il mercato. A Giuntoli piacciono quelli poliedrici e Joel Veltman (25enne olandese dell'Ajax, ndr) ha avuto modo di agire da fluidificante ed ha quindi nel dna questa versatilità che aiuta; ma se il croato Sime Vrsaljko dovesse continuare ad avere difficoltà, la tentazione di telefonare all’Atletico Madrid scatterebbe d’istinto...".