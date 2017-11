Il vice-capitano del Napoli Christian Maggio ha parlato quest'oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "A Verona stata una partita strana, siamo arrivati un po' scarichi per l'impegno in Champions, ma restiamo consapevoli della nostra forza. Non si può andare sempre a 100 all'ora. A fine campionato vogliamo ottenere qualcosa di importante. Lo scudetto? Speriamo, è un nostro obiettivo. Inutile nasconderci".



NAPOLI-MILAN - "Il vittoria esterna contro il Sassuolo ha dato nuovo entusiasmo all'ambiente Milan, probabilmente si aspettavano qualcosa in più in quest'avvio di stagione, ma nel corso di un anno possono accadere tante cose. Dobbiamo pensare a noi stessi, avremo i tifosi che ci daranno una mano e cercheremo di dare il massimo facendo risultato".