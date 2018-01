Il Napoli pensa anche alle cessioni, oltre che alla ricerca dell'esterno offensivo da mettere a disposizione di Maurizio Sarri: il nome caldo in uscita è quello di Nikola Maksimovic, che gli azzurri avevano provato già a inserire nella trattativa-Politano con il Sassuolo. Secondo quanto riporta Sky Sport, sul centrale serbo ci sono tre squadre: Spartak Mosca, St.Etienne e Villarreal.



SCELTO LO SPARTAK, C'E' L'ACCORDO - La scelta di Maksimovic è ricaduta sullo Spartak di Massimo Carrera: i due si sono già sentiti, la squadra russa è quella con la quale Maksimovic ha l'accordo più vantaggioso. Il nodo resta la formula per convincere il Napoli: c'è l'ok al prestito oneroso ma non all'obbligo di riscatto. Il Napoli vorrebbe aspettare infatti il Mondiale, perché ritiene che dopo la rassegna Maksimovic possa avere una quotazione importante: il serbo spera di raggiungere già settimana prossima lo Spartak in ritiro a Dubai.