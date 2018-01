Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Nikola Maksimovic ed Emanuele Giaccherini sono ad un passo dall'addio al Napoli. Per Maksimovic si tratta di un prestito secco allo Spartak Mosca: De Laurentiis non ha concesso al club russo né il diritto né l’obbligo di riscatto, l’accordo tra i due club è sulla formula del prestito oneroso ad 1 milione di euro. Al suo posto arriverebbe Federico Barba, attualmente già allo Sporting Gijon ed in passato allenato da Sarri ad Empoli.

Proseguono, poi, i contatti con il Chievo Verona per il trasferimento di Giaccherini. L'entourage del giocatore ha espresso la volontà d’andare via a prescindere da eventuali esterni offensivi in arrivo e attende notizie relative alla trattativa in corso tra le due società.