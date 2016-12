C'è un malcontento in casa Napoli. E' quello di Lorenzo Insigne, che secondo "La Gazzetta dello Sport" non è tranquillo a causa del suo rinnovo contrattuale. Hanno prolungato Hamsik, Callejon e Koulibaly, ma ancora non tocca a lui. Anzi, dovrebbe essere prima Mertens a firmare. Quello di Insigne continua ad essere un mistero, nel senso che dopo la diatriba estiva, le parti non hanno avuto più modo d’incontrarsi e parlarsi.



Aurelio De Laurentiis s’è trincerato dietro il silenzio, la questione lo riguarda relativamente: la sua proposta è stata di 2,5 milioni di euro all’anno, prendere o lasciare. Sull’offerta, stanno riflettendo gli agenti del calciatore e, dopo la pausa natalizia, dovrebbero incontrare il presidente per cercare un accordo che soddisfi le parti. E a non rendere del tutto sereno il calciato ci si mette anche Sarri, che spesso e volentieri bacchetta l'attaccante, anche se in modo benevolo ma comunque sottolineando qualche suo "capriccio".