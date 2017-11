Vietato sbagliare. Il Napoli affronta il Manchester City, con l'obiettivo di non complicarsi ulteriormente la corsa verso gli ottavi di finale. Questa la sfida presentata da dati Opta: perfetto equilibrio nei tre precedenti tra Napoli e Manchester City in Champions League (un successo per parte e un pareggio); il City ha vinto la sfida d’andata per 2-1. Il Manchester City ha vinto le tre partite iniziali di una competizione europea per la prima volta dal 2008/09 (in Coppa UEFA), questa è però la prima volta che ci riesce in Champions League. Il Manchester ha disputato sei trasferte ufficiali contro squadre italiane, registrando un solo successo nel parziale (2N, 3P); i Citizens hanno perso contro il Napoli al San Paolo nella fase a gironi della Champions 2011/12.



I ragazzi di Guardiola hanno vinto le prime tre partite di questa edizione; è successo altre 42 volte che una squadra vincesse tutte le prime tre sfide della fase a gironi di Champions con l’attuale formato dal 2003/04, hanno tutte raggiunto gli ottavi di finale. Il Napoli ha perso quattro degli ultimi cinque match di Champions League (1V), compreso il più recente proprio contro il City. Il City ha perso invece solo una delle ultime 10 sfide nella fase a gironi di Champions League (6V, 3N); la sconfitta è arrivata al Camp Nou contro il Barcellona nell’edizione 2016/17. I portieri del Manchester City hanno parato sei degli ultimi sette rigori affrontati in Champions League (tre da Joe Hart, due da Willy Caballero e uno da Ederson).



FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon.



MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Danilo, Stones, Otamendi, Delph; Fernandinho; Sterling, Gundogan, de Bruyne, Sané; Aguero.