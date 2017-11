Dopo Roma e Juventus, è il turno del Napoli scendere in campo in Champions League. Alle 20.45, in un San Paolo stracolmo, la banda di Sarri accoglie il Manchester City di Pep Guardiola, vittorioso 2-1 nella gara d'andata all'Etihad Stadium. Due amanti del possesso palla e del calcio offensivo di nuovo a confronto, il 4-3-3 azzurro contro il 4-2-3-1 citizens, in un calcio che non prevede l'utlizzio del centravanti classico. Pep Guardiola ha dichiarato che non si accontenterà del pareggio, dall'altra parte Maurizio Sarri non può che cercare la vittoria per non compromettere il girone: Napoli-Manchester City promette spettacolo.



PROBABILI FORMAZIONI - Undici tipo per i napoletani, che puntano su Jorginho in regia e sul tridente dei piccoli Callejon-Mertens-Insigne; il City, invece, davanti lascia fuori Gabriel Jesus per dare spazio a Sané nel ruolo di centravanti e rispolverare il Kun Aguero, pronto a scendere in campo nello stadio che fu dell'ex suocero, Diego Armando Maradona.



NAPOLI-MANCHESTER CITY (ore 20.45 diretta Premium Sport)

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Aliol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho; David Silva, Sterling, Aguero; Sané.