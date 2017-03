Diego Armando Maradona sarà uno dei nuovi ambasciatori del calcio cinese: lo ha ufficializzato il Pibe in persona attraverso la sua pagina Facebook. "Grazie mille signora Tang Qinghui per questa opportunità, le sarò eternamente grato", ha scritto Maradona.



QUANTI INCARICHI - Nonostante sia già l'ambasciatore dello sport di Dubai e sia pronto a lavorare per la Fifa, dunque, Diego si mette a lavorare anche per la Cina. E il Napoli? La nuova situazione non esclude la possibilità di diventare anche ambasciatore del club azzurro nel mondo orientale, proprio come prospettatogli da De Laurentiis in occasione della sua recente visita in città (con tanto di abbraccio alla squadra).