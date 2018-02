Diego Armando Maradona, leggenda del Napoli, parla a Il Mattino di Lorenzo Insigne, esterno del club partenopeo che ha svelato il suo amore per Ronaldo, ex Inter: "Lui aveva come idolo Ronaldo e Ronaldinho perché quelli erano i modelli dei suoi tempi, ma va bene così. Giusto però che Lorenzo sappia anche che noi abbiamo dato la felicità ai napoletani, e quindi anche al suo papà, di poter battere il Milan facendogli quattro gol ed alla Juventus cinque. Queste sono cose che non potrà mai cancellare nessuno".