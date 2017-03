Diego Armando Maradona non sarà al San Paolo martedì per il ritorno degli ottavi di Champions con il Real Madrid. Il Pibe, che in occasione dell'andata di Madrid partecipò al pranzo Uefa in rappresentanza del Napoli insieme con De Laurentiis e Perez, tenendo anche un discorso alla squadra negli spogliatoi prima della partita, è bloccato a Dubai da una serie di impegni di lavoro. Maradona, infatti, è l'ambasciatore dello sport dell'emirato.