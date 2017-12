Attraverso il proprio account Twitter, Radio Kiss Kiss Napoli attribuisce alcune dichiarazioni al professor Mariani in merito alle situazioni degli infortunati azzurri Ghoulam e Milik: “Ad inizio gennaio, prima dell’Epifania, è prevista una visita di controllo per Ghoulam e Milik. I calciatori arriveranno in clinica insieme. Rientro in campo? Sapremo qualcosa in più dopo le visite, è ancora presto per dirlo"