Mario Rui, terzino mancino del Napoli, è stato convocato a sorpresa dalla nazionale portoghese. Mario Giuffredi, agente dell'esterno, ha così commentato al portale calcionapoli24.it: "Il ragazzo si sta riprendendo ciò che la sfortuna l'anno scorso gli ha tolto. Perchè dopo essere arrivato in un grande club come la Roma ha subito un infortunio grave che ne ha condizionato tutta la stagione scorsa e la parte iniziale con la maglia del Napoli, ora si ritrova a combattere per lo scudetto ed è in corsa per un posto al Mondiale. Nemmeno lui ci credeva nella convocazione. E' felicissimo, stiamo parlando del suo sogno"