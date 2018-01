La Spal cerca un difensore centrale sul mercato: nel mirino ci sono Tonelli (Napoli) e Pisacane (Cagliari), per il reparto arretrato è vicino Cionek (Palermo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta monitora Giaccherini del Napoli, su cui c’è, defilato, il Chievo.



Il Benevento attende oggi in città la punta Diabaté (Osmanlispor, visite venerdì). Nei prossimi giorni arriverà anche Bongonda (Trabzonspor). Per la difesa si allontana Morleo (Bari), come centrale si valuta Tonelli (Napoli). Memushaj è stato tolto dal mercato (poteva andare a Bari), domani incontro per Djuricic, in uscita Di Chiara.