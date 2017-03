Il Napoli non aveva mai vinto a Empoli sono contento per il risultato !! ..poi se a fare il tifo per i compagni vengono anche gli infortunati come @lorenzotonelli allora siamo un grande gruppo #forzanapolisempre Un post condiviso da Dries Mertens (@driesmertens) in data: 19 Mar 2017 alle ore 09:27 PDT

Il morale è alto: 20 gol in campionato, l'obiettivo secondo posto e l'appello di Sarri per un rinnovo che tarda ad arrivare., quello di, ieri a segno anche acon unache ha riscattato l'errore precedente dal. Il belga, convocato dalla suaper la gara di qualificazione mondiale con lae l'amichevole con la, ha scherzato a mezzo social con, ex di turno infortunato e non convocato, prima di salutare tutti per un po'. ", sono contento. Poi se a fare il tifo per i compagni vengono anche gli infortunati come Lorenzo Tonelli allora".