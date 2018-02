Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato agli algerini di Le Buteur: "Ghoulam? Avergli rinnovato il contratto è stato un grande colpo per il Napoli. Parliamo di un calciatore molto importante nel nostro scacchiere e tutti hanno visto come aveva iniziato la stagione prima di fermarsi per l'infortunio. Se siamo in testa alla classifica è anche grazie ai 6 assist e ai 2 gol firmati da lui in avvio di stagione, numeri incredibili per un terzino. Secondo me può essere il nuovo Marcelo e non vedo qualcuno più forte di lui nel suo ruolo. Ora è tornato ad allenarsi per tornare al massimo della condizione e speriamo di riaverlo presto in campo, anche se già sta meravigliando tutti con i suoi colpi di classe e le sue corse sulla fascia. Siamo una grande squadra, composta da calciatori molto forti e anche tutti i gol che segno sono merito dei miei compagni. Ci dispiace solo per l'esclusione prematura dalla Champions, ora proveremo a vinere l'Europa League".