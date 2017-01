Dries Mertens, l'uomo azzurro-oro del momento, è stato tra i protagonisti dell'incontro andato in scena al carcere minorile di Nisida con i detenuti, il ministro della Giustizia, Orlando, Hamsik e Pavoletti. La prima domanda rivoltagli, considerando l'interesse suscitato dall'argomento, riguarda il rinnovo. "A che stiamo, Dries?", gli chiedono. E lui, con la mano, mima un segnale inequivocabile. Del tipo: "Ancora niente". L'accordo tra le parti è stato raggiunto a novembre - prolungamento fino al 2020, ritocco dell'ingaggio e clausola rescissoria valida per l'estero a partire dal terzo anno di circa 40 milioni di euro -, e ora il fantasista belga attende soltanto la convocazione alla Filmauro per mettere nero su bianco. Il tutto avverrà al ritorno di De Laurentiis, in vacanza alle Maldive in questo periodo di festa.