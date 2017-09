Maurizio Sarri, in conferenza stampa, non ha dato, come quasi sempre accade in questi casi, certezza sulla presenza di Arkadiusz Milik da titolare stasera contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, lasciando intendere che in panchina potrebbe andare anche Insigne.

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe esser Mertens il sacrificato: "Si racconta che Dries non abbia esultato dopo il gol rifilato al Bologna perché consapevole del fatto che non avrebbe giocato la gara d’esordio in Champions League. Un atteggiamento che non ha lasciato strascichi, ma che rende bene l’idea di quanta competitività ci sia in questo Napoli. Una scelta dovuta al mini turnover stabilito in precedenza dall’allenatore che dovrà disciplinare per bene le energie in considerazione dei tanti impegni previsti in questo mese".