Dries Mertens ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Napoli: "Sinora abbiamo una media strepitosa di punti in campionato e vogliamo continuare su questa strada. Sono felice, è il momento più alto della mia carriera, ringrazio la squadra ed i tifosi che oggi ci hanno sostenuto con un tifo spettacolare. La squadra sta bene, stiamo dando il massimo ed abbiamo tanti punti in classifica. Però la strada è lunga, le altre squadre dietro continuano a vincere e noi dobbiamo solo pensare a noi stessi per proseguire il cammino. Ci crediamo e ci crederemo fino in fondo, lotteremo per restare in alto. Adesso però pensiamo alla gara con il Manchester e saremo concentrati sin da subito per la sfida di mercoledì che è molto importante"