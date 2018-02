L'attaccante del Napoli Dries Mertens, intervistato da Il Mattino, ha parlato della clausola: "Se è alta o bassa? Non lo so. Dipende dagli altri quello che pensano". Sulle offerte recapitategli: "L'anno scorso è successo. Quest'anno non mi ha chiamato nessuno. Le tentazioni ci sono state, ed è normale, umano, pensarci. Ma io volevo continuare a stare qui. Perché sto giocando e mi diverto in campo e sono troppo contento. Mi sento come un bambino in un negozio di giocattoli che può prendere tutto quello che desidera".