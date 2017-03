Aurelio De Laurentiis vuole accontentare Mertens sul rinnovo. E Dries? Non spinge affatto per andare via dal Napoli, anzi: è quanto scrive oggi Il Roma. Dopo la Juve, e soprattutto in attesa che la situazione familiare dell'attaccante belga migliori, considerando il periodo di tensione con sua moglie Kat, il presidente azzurro e il giocatore si incontreranno per provare a trovare un'intesa utile a prolungare il contratto in scadenza nel 2018. L'idea di Mertens sarebbe di spuntare un ingaggio più adeguato alle ultime prestazioni, da almeno 3 milioni di euro, e almeno un altro paio di anni.